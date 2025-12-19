Ричмонд
Ввоз крупной партии наркотиков пресекли на границе в Жамбылской области

Тараз. 19 декабря. КазТАГ — 14 декабря в пункте пропуска «Айша-биби» Жамбылской области пресечена попытка провоза крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

Источник: Соцсети

«14 декабря текущего года в пункте пропуска “Айша-биби” Жамбылской области пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Путем применения технических средств в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка “999”, — говорится в сообщении.

По данным КНБ, экспертиза показала, что изъятые вещества весом свыше 30 кг являются наркотиками: героин — 0,999 кг, опий — 3,620 кг и гашиш — 25,949 кг.

Задержан иностранный гражданин, ведется досудебное расследование.

«Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — заключили в комитете.