Ввоз крупной партии наркотиков пресекли на границе в Жамбылской области

«14 декабря текущего года в пункте пропуска “Айша-биби” Жамбылской области пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Путем применения технических средств в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка “999”, — говорится в сообщении.
По данным КНБ, экспертиза показала, что изъятые вещества весом свыше 30 кг являются наркотиками: героин — 0,999 кг, опий — 3,620 кг и гашиш — 25,949 кг.
Задержан иностранный гражданин, ведется досудебное расследование.
«Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — заключили в комитете.