Ввоз крупной партии наркотиков пресекли на границе в Жамбылской области

«14 декабря текущего года в пункте пропуска “Айша-биби” Жамбылской области пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Путем применения технических средств в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка “999”, — говорится в сообщении.