«Казатомпром» и японская компания готовят совместный проект в сфере ядерной медицины

Президент Казахстана совершает официальный визит в Токио.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. На второй день официального визита в Японию Касым-Жомарта Токаев в Японию встретился с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно.

Глава японской компании сообщил президенту о подготовке совместного проекта с национальной компанией «Казатомпром» в сфере ядерной медицины. Он предусматривает выработку научно обоснованных подходов к получению радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.

Также стороны обсудили перспективы реализации совместных инвестпроектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, атомной промышленности, металлургии и геологоразведки.