«Казатомпром» и японская компания готовят совместный проект в сфере ядерной медицины

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. На второй день официального визита в Японию Касым-Жомарта Токаев в Японию встретился с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно.
Глава японской компании сообщил президенту о подготовке совместного проекта с национальной компанией «Казатомпром» в сфере ядерной медицины. Он предусматривает выработку научно обоснованных подходов к получению радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.
Также стороны обсудили перспективы реализации совместных инвестпроектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, атомной промышленности, металлургии и геологоразведки.