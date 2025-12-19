Производитель первой в РФ таблетки от диабета заявил, что она может продлевать жизнь

— У нас есть наша здоровая жизнь. Как ее увеличить? Это семейство препаратов: и «Семаглутатит», и «Терзипатит» — двойной агонист и будущий наш тройной агонист. Они не только вылечивают целый ряд заболеваний, которые связаны с метаболическим синдромом, но и дают прогноз долгой и здоровой жизни. Мы ведем целый ряд широких доклинических исследований, — подчеркнул доктор медицинских наук, председатель совета директоров компании-разработчика Петр Белый в беседе с 360.ru.