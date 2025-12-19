Производитель первой в РФ таблетки от диабета заявил, что она может продлевать жизнь

Согласно официальной статистике, диабетом II типа в России болеют около пяти миллионов человек, однако некоторые эксперты полагают, что реальное число таких пациентов — 10−12 миллионов. Отечественная медицина сделала шаг вперед, разработав первую в РФ таблетку от этого недуга — «Семальтару», которая, по словам создателей, может продлевать жизнь.
Привычные лекарства и инсулин просто резко снижают уровень сахара в крови, что становится колоссальной нагрузкой на сердце и чревато гипогликемией мозга. Разработка российских фармацевтов избавляет от подобных рисков.
Это первое отечественное лекарство такого типа в форме таблеток. При клинических исследованиях специалисты обнаружили побочный эффект: у испытуемых появилось снижение тяги к алкоголю.
— У нас есть наша здоровая жизнь. Как ее увеличить? Это семейство препаратов: и «Семаглутатит», и «Терзипатит» — двойной агонист и будущий наш тройной агонист. Они не только вылечивают целый ряд заболеваний, которые связаны с метаболическим синдромом, но и дают прогноз долгой и здоровой жизни. Мы ведем целый ряд широких доклинических исследований, — подчеркнул доктор медицинских наук, председатель совета директоров компании-разработчика Петр Белый в беседе с 360.ru.
Всемирная организация здравоохранения ранее впервые одобрила уколы для похудения и признала ожирение хроническим заболеванием. «Вечерняя Москва» разбиралась с нутрициологом и психотерапевтом Дарьей Леви в том, какие у этого метода лечения есть побочные эффекты.