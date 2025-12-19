В Верхней Туре мать избегала алиментов за счет двойной фамилии

За два года сумма задолженности по алиментам составила 346 тыс. рублей и продолжала увеличиваться. В рамках работы по исполнительным производствам судебный пристав обнаружил, что своих обязанностей свердловчанка решила избегать довольно хитрым способом. Имея двойную фамилию, она стала вести и двойную жизнь. В первой женщина работала разнорабочей у индивидуального предпринимателя, а в другой — скрывала доход и уклонялась от платежей.