В Верхней Туре мать избегала алиментов за счет двойной фамилии

Уклонение обернулось административным наказанием в виде 30 часов обязательных работ, которое женщина отбыла в полном объеме. Однако нерадивую мать это ничему не научило, что привело уже к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ и лишению свободы на четыре месяца с пребыванием в колонии-поселения.
За два года сумма задолженности по алиментам составила 346 тыс. рублей и продолжала увеличиваться. В рамках работы по исполнительным производствам судебный пристав обнаружил, что своих обязанностей свердловчанка решила избегать довольно хитрым способом. Имея двойную фамилию, она стала вести и двойную жизнь. В первой женщина работала разнорабочей у индивидуального предпринимателя, а в другой — скрывала доход и уклонялась от платежей.
За совершение двух умышленных преступлений по ч. 1 ст. 157 УК РФ мать приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком семь месяцев с отбыванием в колонии-поселения.
Отметим, что лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка, а значит не освобождает от обязанности выплачивать алименты.