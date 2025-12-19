«Белавиа» назвала Нью-Йорк перспективным городом для рейсов в США. Подробности сообщил заместитель генерального директора авиакомпании по маркетингу Владимир Баркун. Об этом пишет officelife.media.
Баркун, комментируя возможность рейсов в США, уточнил, что их не следует ждать в 2026 году. Однако он заметил, что работа в указанном направлении действительно идет.
— Перспективный город — Нью-Йорк, — подчеркнул заместитель гендиректора «Белавиа».
Напомним, что Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа».
Кроме того, спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
Также мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.