Нижегородцам напомнили, что последний рабочий день в 2025 году — не сокращённый

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что последний рабочий день в году, 30 декабря, не будет сокращённым. Это решение объясняется тем, что 31 декабря, согласно постановлению правительства, уже является нерабочим днём, так как выходной с этого дня перенесли на другой день.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, рабочий день перед официальным праздником обычно сокращается на один час. Однако в этом случае 30 декабря остаётся обычным рабочим днём.
Нилов предложил закрепить 31 декабря как постоянный нерабочий день в Трудовом кодексе. Он считает, что это поможет создать более удобный баланс рабочих и нерабочих дней и не создаст дополнительной нагрузки на работодателей. Для компенсации этого изменения он предложил сократить новогодние праздники, например, исключив 8 января из их списка.
Новогодние каникулы в этом году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Ближайший сокращённый рабочий день перед праздниками будет 30 апреля 2026 года, в четверг.