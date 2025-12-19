Нижегородцам напомнили, что последний рабочий день в 2025 году — не сокращённый

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что последний рабочий день в году, 30 декабря, не будет сокращённым. Это решение объясняется тем, что 31 декабря, согласно постановлению правительства, уже является нерабочим днём, так как выходной с этого дня перенесли на другой день.