Сокращаем? Как россияне будут работать 30 декабря

Согласно официальному производственному календарю на 2025 год, последний рабочий день года, 30 декабря, не будет сокращённым. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Источник: Life.ru

В 2025 году сокращёнными днями, предшествующими праздникам, были лишь четыре даты: 7 марта (перед Международным женским днём), 30 апреля (перед Праздником весны и труда), 11 июня (перед Днём России) и 1 ноября (перед Днём народного единства).

Согласно части 1 статьи 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздником сокращается на один час. Это правило распространяется на всех работников, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, чья работа не позволяет сократить смену (например, медиков или транспортников). Для них предусмотрена компенсация в виде дополнительного отдыха или оплаты переработки.

Ранее Life.ru узнал, представители каких профессий в этом году останутся без 13-й зарплаты. К примеру, финансовом секторе работники без новогодних премий не останутся, однако их размеры будут вызывать у них множество вопросов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.