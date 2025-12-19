Сокращаем? Как россияне будут работать 30 декабря

Согласно части 1 статьи 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздником сокращается на один час. Это правило распространяется на всех работников, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, чья работа не позволяет сократить смену (например, медиков или транспортников). Для них предусмотрена компенсация в виде дополнительного отдыха или оплаты переработки.