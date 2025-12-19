Силы ПВО ночью сбили над семью регионами России 94 беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над семью регионами России, а также над Азовским и Каспийским морями 94 беспилотника ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
Над территорией Ростовской области сбито 36 БПЛА, над Белгородской областью — 17, над Воронежской −15. Над акваторией Каспийского моря перехватили 7 украинских дронов, над Азовским морем — 5 БПЛА. В Самарской и Астраханской областях сбили по 6 БПЛА. В небе над Курской областью и Краснодарским краем уничтожено по одному вражескому дрону.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ростов, Батайск и Таганрог реактивными БПЛА.
Накануне, в Запорожской области украинский беспилотник ударил по культурному центру во время выдачи гуманитарной помощи.