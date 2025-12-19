«ЧелябГЭТ» отменил закупку внедорожника за 5 млн рублей после критики ОНФ

ООО «Челябинский городской электрический транспорт» отменило закупку автомобиля Voyah Dream за 5,1 млн рублей после обращения общественников в администрацию областного центра. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.
По официальным данным, учредителем «ЧелябГЭТ» является МУП «СОД», подконтрольный КУИИЗО Челябинска. Торги были объявлены на сайте госзакупок. Среди обязательных технических характеристик автомобиля указали полностью автоматическую систему парковки (APA), подсветку ручек и другие функции повышенного комфорта. Начальная цена составляла 5 176 667,00 рублей.
Активисты 17 декабря 2025 года обратились в администрацию областного центра с требованием пересмотреть дорогостоящую покупку и подобрать альтернативный вариант за умеренную сумму. 19 декабря стало известно об отмене данной закупки.
Отметим, что по информации 74.ru, автомобиль приобретался организацией за счёт внебюджетных средств взамен аналогичного 2011 года выпуска для нужд предприятия. Также минивэн Voyah Dream включен в реестр Минпромторга РФ.