Казахстанец попытался оспорить свое увольнение в Конституционном суде

В пресс-службе Конституционного суда сообщили о поступившем обращении, касающемся проверки на соответствие Конституции пунктов 7 и 8 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах».
Заявитель, ранее являвшийся членом правления акционерного общества, был досрочно прекращен в своих полномочиях решением совета директоров. Впоследствии на основании этого решения был досрочно расторгнут его трудовой договор. Заявитель обратился в суд с коллективным иском о признании недействительным решения совета директоров и об отмене приказа о досрочном прекращении трудового договора.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав, что заявитель не входит в круг лиц, уполномоченных оспаривать решения совета директоров, так как не является ни членом совета директоров, ни акционером общества.
Заявитель также утверждал, что ограничение круга лиц, имеющих право обжаловать решения совета директоров, создает правовой пробел и необоснованно ограничивает его право на судебную защиту.
В суде напомнили, что конституционный принцип «каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод» предоставляет право любому человеку и гражданину обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод. Реализация этого права осуществляется на основе и в порядке, установленном законом.
Совет директоров осуществляет общее руководство обществом и решает вопросы, включая формирование и прекращение полномочий исполнительного органа. При этом он не вправе вмешиваться в компетенцию исполнительного органа, в том числе в вопросы трудовых отношений работников.
Работник вправе обжаловать действия работодателя, что заявитель и реализовал. Однако решения совета директоров являются корпоративными актами, принимаемыми в рамках внутреннего распределения компетенций, и могут быть оспорены только акционерами и членами совета директоров по основаниям, связанным с нарушением закона или устава.
Таким образом, правовых оснований для принятия обращения к конституционному производству не имеется.