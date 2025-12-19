Казахстанец попытался оспорить свое увольнение в Конституционном суде

В суде напомнили, что конституционный принцип «каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод» предоставляет право любому человеку и гражданину обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод. Реализация этого права осуществляется на основе и в порядке, установленном законом.