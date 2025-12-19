В США опубликовали фото Билла Гейтса с девушками из архивов Эпштейна

Члены комитета по надзору палаты представителей США от Демократической партии в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна опубликовали фотографии с участием сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, речь идет о двух снимках, на которых Гейтс запечатлен с молодыми девушками. На одном фото он обнимает девушку с темными волосами в синем платье, при этом ее лица не видно. Обстановка указывает на то, что кадр мог быть сделан в гостиничном номере, а в отражении на ноутбуке заметно, что девушка также обнимает Гейтса, держа в руке телефон.
На втором снимке предприниматель снова позирует с молодой девушкой, выглядит расслабленным и улыбается. Лицо его спутницы также скрыто, однако по одежде и длине волос можно сделать вывод, что это другой человек, а не девушка с первого фото.
В опубликованной базе данных также есть фотографии сооснователя Google Сергея Брина. На них он запечатлен сидящим за столом в компании мужчин, передает издание.
Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала часть рассекреченных файлов дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.