В США опубликовали фото Билла Гейтса с девушками из архивов Эпштейна

По данным агентства, речь идет о двух снимках, на которых Гейтс запечатлен с молодыми девушками. На одном фото он обнимает девушку с темными волосами в синем платье, при этом ее лица не видно. Обстановка указывает на то, что кадр мог быть сделан в гостиничном номере, а в отражении на ноутбуке заметно, что девушка также обнимает Гейтса, держа в руке телефон.