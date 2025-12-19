Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США опубликовали фото Билла Гейтса с девушками из архивов Эпштейна

Члены комитета по надзору палаты представителей США от Демократической партии в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна опубликовали фотографии с участием сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены комитета по надзору палаты представителей США от Демократической партии в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна опубликовали фотографии с участием сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о двух снимках, на которых Гейтс запечатлен с молодыми девушками. На одном фото он обнимает девушку с темными волосами в синем платье, при этом ее лица не видно. Обстановка указывает на то, что кадр мог быть сделан в гостиничном номере, а в отражении на ноутбуке заметно, что девушка также обнимает Гейтса, держа в руке телефон.

На втором снимке предприниматель снова позирует с молодой девушкой, выглядит расслабленным и улыбается. Лицо его спутницы также скрыто, однако по одежде и длине волос можно сделать вывод, что это другой человек, а не девушка с первого фото.

В опубликованной базе данных также есть фотографии сооснователя Google Сергея Брина. На них он запечатлен сидящим за столом в компании мужчин, передает издание.

Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала часть рассекреченных файлов дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.

Узнать больше по теме
Билл Гейтс: биография, деятельность, состояние, личная жизнь
В мировом IT-бизнесе есть несколько наиболее знаковых фигур. Одна из таких — американский предприниматель Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft. Собрали главное из биографии состоятельного и известного на весь мир программиста.
Читать дальше