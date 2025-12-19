Ветеринар Шеляков не рекомендовал наряжать домашних кошек на Новый год

Ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил, почему домашним питомцам не рекомендуется носить наряды, предназначенные исключительно для украшения к празднику. По словам специалиста, любые декоративные элементы одежды создают дискомфорт для животных и вызывают у них дополнительный стресс.
Особенно это касается кошек с шерстью, которые крайне негативно воспринимают наличие посторонних предметов на своем теле.
Исключение составляют лишь конкретные породы, такие как сфинкс, которым необходима дополнительная защита от холода. Однако, подчеркнул Шеляков, такая одежда должна быть простой и удобной, без декоративных элементов вроде крыльев или украшений.
Помимо психологического стресса, Шеляков обратил внимание на физическую опасность декоративных аксессуаров. Оставленная без присмотра кошка легко может зацепиться одеждой за мебель или предметы интерьера, рискуя серьезно пострадать. Это связано с природной активностью животных, склонных к прыжкам и исследованию пространства.
— В целом одежда может быть применена действительно только для лысых пород, для постоянного ношения. И то они должны к ней привыкнуть. Все остальное — эти декорчики и так далее — это стресс, возможность травмирования. Кошка может пытаться снять одежду и сама себя поцарапать, а также проглотить какой-то элемент, который она зубами оторвет, — заключил Шеляков.
Ветеринар рекомендовал отказаться от идеи наряжать питомца в праздничные костюмы или аксессуары, подчеркнув, что подобные эксперименты несут больше вреда, чем пользы, сообщает Life.ru.
Питомцы интересуются живыми елками и висящими на них игрушками, поэтому при установке такого дерева нужно проявлять осторожность и не допускать, что питомцы играли с ним. Об этом рассказал доктор ветеринарных наук и профессор кафедры ветеринарной медицины университета «Росбиотех» Андрей Руденко. Он пояснил, что кошки и собаки могут съесть елочные иголки, которые могут проткнуть или вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника.