В Омской области за езду в нетрезвом виде у водителя конфисковали мотоцикл

Тюкалинский городской суд Омской области приговорил 39-летнего местного жителя к 240 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, суд постановил конфисковать его мотоцикл в доход государства.
Как установлено в ходе разбирательства, в феврале 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом на улице Калинина в Тюкалинске и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ». Это не первый подобный эпизод в его практике: ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление техникой в пьяном виде.
Суд счел рецидив серьезным нарушением и, согласившись с позицией государственного обвинителя, принял решение о конфискации транспортного средства.
