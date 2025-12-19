Ричмонд
В Омской области за езду в нетрезвом виде у водителя конфисковали мотоцикл

Мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Тюкалинский городской суд Омской области приговорил 39-летнего местного жителя к 240 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, суд постановил конфисковать его мотоцикл в доход государства.

Как установлено в ходе разбирательства, в феврале 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом на улице Калинина в Тюкалинске и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ». Это не первый подобный эпизод в его практике: ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление техникой в пьяном виде.

Суд счел рецидив серьезным нарушением и, согласившись с позицией государственного обвинителя, принял решение о конфискации транспортного средства.

