Shot: карты «Мир» неожиданно заработали на Мальдивах

До этого на Мальдивах работали только российские карты, привязанные к китайской системе UnionPay. Власти Мальдив еще в 2022 году получили от России предложение о присоединении к платежной системе «Мир». Документ тогда взяли на рассмотрение, однако официального публичного ответа по этому вопросу до сих пор не последовало. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что на сегодняшний день нет проверенных данных о скором массовом подключении новых туристических стран к приему карт «Мир».