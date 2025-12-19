Ричмонд
Shot: карты «Мир» неожиданно заработали на Мальдивах

На Мальдивах начали принимать карты платежной системы «Мир». Об этом сообщают российские туристы.

На каждую транзакцию взимается комиссия в размере 3%

«Российские карты стали принимать в четырехзвездочном отеле на островах», — передает telegram-канал SHOT. Туристы рассказали, что «Миром» можно оплатить массаж в спа-зоне, мини-бар, а также иные сопутствующие услуги на территории отеля. При этом на каждую транзакцию взимается комиссия в размере 3%. Оплата стала доступна благодаря платежному сервису ClickPay, который поддерживает рублевые банковские карты.

До этого на Мальдивах работали только российские карты, привязанные к китайской системе UnionPay. Власти Мальдив еще в 2022 году получили от России предложение о присоединении к платежной системе «Мир». Документ тогда взяли на рассмотрение, однако официального публичного ответа по этому вопросу до сих пор не последовало. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что на сегодняшний день нет проверенных данных о скором массовом подключении новых туристических стран к приему карт «Мир».