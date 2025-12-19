Ричмонд
Трамвай до Шушар планируют запустить до 28 декабря

Александр Беглов пообещал лично проехать на новом трамвае перед запуском линии «Славянка».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о планах открыть линию «Славянка» и запустить трамвай до Шушар уже на следующей неделе — с 22 по 28 декабря. Об этом он рассказал в эфире телеканала «78» в программе «Новый взгляд».

Беглов назвал проект скоростного трамвая в жилом районе «Славянка» очень сложным. Он имеет отдельную от общей сети инфраструктуру, сложные переходы, новые вагоны и остановочные комплексы, которые будет обслуживать не «Горэлектротранс», а специально созданная структура.

— Поэтому лично сам я должен убедиться, что это безопасно. Если безопасность будет полностью соблюдена и все документы будут подписаны, сам проеду лично, если это будет сохранено, то до конца года запустим, — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что, если останутся какие-либо замечания по безопасности, пуск будет отложен до их полного устранения. В таком случае жители Шушар останутся без новогоднего подарка.

