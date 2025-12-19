Строительство жилого корпуса на 275 квартир началось в Даниловском районе

«Реализация проходит под контролем комитета на всех этапах — инспекторы будут оценивать качество хода работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и архитектурным решениям. Одновременно с этим специалисты профильного управления проанализируют декларации, выявляя особенности проекта и потенциальные риски в сфере долевого строительства. Это необходимо для обеспечения защиты прав дольщиков», — добавил Слободчиков.