Строительство жилого корпуса на 275 квартир началось в Даниловском районе

«Комитет получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего была составлена программа выездных проверок объекта. В рамках второй очереди возведут 33-этажный дом общей площадью почти 20 тыс. кв. м. В двухуровневой подземной части запроектирован паркинг, рассчитанный на 504 автомобиля», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.
Как уточняется, стройплощадка расположена в Даниловском районе по адресу: 2-й Павелецкий проезд, земельный участок 4/6.
По словам руководителя Мосгосстройнадзора, жилая площадь объекта составит свыше 16 тыс. кв. м, в нем предусмотрено 275 квартир.
«Реализация проходит под контролем комитета на всех этапах — инспекторы будут оценивать качество хода работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и архитектурным решениям. Одновременно с этим специалисты профильного управления проанализируют декларации, выявляя особенности проекта и потенциальные риски в сфере долевого строительства. Это необходимо для обеспечения защиты прав дольщиков», — добавил Слободчиков.
В новостройке появится входная группа с двусветным лобби, в котором предусмотрены гостевая зона с мягкой мебелью, лифтовый холл и колясочная комната. В настоящий момент на площадке выполнено ограждение котлована, проводятся земляные работы и устройство свай.
«Новый проект представляет собой квартал с тремя эффектными башнями, объединенными стилобатом и расположенными между ними среднеэтажными секциями. Внешние фасады комплекса будут решены в строгой манере и получат облицовку анодированным алюминием. А внутренние фасады выполнят из ригельного кирпича, что создаст нарочитый контраст между дворовой территорией и уличным фронтом», — цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Параллельно в рамках первой очереди жилого комплекса ведется строительство пяти корпусов на 568 квартир, объединенных стилобатом, их общая площадь составит 59 тыс. кв. м. Сейчас здесь осуществляется подготовка для устройства фундаментной плиты.