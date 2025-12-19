Водитель автобуса спас подростка на остановке в Нижнем Новгороде

Водитель автобуса № 78 спас мальчика, который потерял сознание на остановке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальных сетях.
Подростку стало плохо при выходе из автобуса, и он упал на бордюр. По словам свидетелей, увидев это, водитель бросил руль, помог мальчику и вызвал скорую. Позже выяснилось, что у подростка проблемы с сердцем.
«Спасибо, что есть такие неравнодушные люди», — написал очевидец.
