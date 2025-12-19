Долина подала заявление в полицию после требования Лурье съехать из квартиры

Согласно переписке, 14 июля 2024 года Лурье уведомила Долину о планируемой процедуре приема-передачи квартиры 23 июля. Певица ответила, что будет в Москве лишь в конце месяца. Позднее, 5 и 6 августа, Лурье направляла повторные сообщения, но ответа не получила.
В материалах также указано, что 8 августа Лурье направила Долиной письмо через Почту России с требованием передать квартиру и сняться с регистрационного учета. После этого, 3 августа, Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, было возбуждено уголовное дело, а певицу признали потерпевшей. На спорную квартиру тогда наложили арест.
16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в этом вопросе, окончательно признав право собственности за Лурье и отменив все предыдущие судебные акты. Life.ru публиковал полный текст вердикта.
