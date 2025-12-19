Пермская опера бесплатно покажет «Щелкунчика» и юбилейный гала-концерт

Смотреть трансляцию можно на RuTube.
Знаменитый балет «Щелкунчик» (6+), а также большой гала-концерт, посвященный 155-летия Пермской оперы (6+), можно увидеть бесплатно. Пермский театр оперы и балета будет транслировать эти события онлайн. Концерт пройдет уже сегодня вечером.
«19 декабря в прямом эфире мы покажем гала-концерт в честь 155-летия Пермской оперы. Он пройдет под управлением дирижеров Владимира Ткаченко и Петра Белякина. Трансляция начнется в 19:00 по пермскому времени. Ее можно посмотреть на RuTube и “ВКонтакте”», — рассказали URA.RU в театре.
Балет «Щелкунчик» онлайн можно будет увидеть 31 декабря. Кроме этого, 25 декабря состоится трансляция концертного исполнения оперы Верди «Аида» (6+).