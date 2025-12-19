Власти Нижневартовска раскрыли, где можно запускать салюты в праздники

В Нижневартовске определили места для запуска фейерверков.
В Нижневартовске (ХМАО) вводится особый противопожарный режим с 29 декабря по 18 января. В этот период особое внимание будет уделяться в том числе запуску салютов и фейерверков, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.
«В Нижневартовске вводится особый противопожарный режим с 29 декабря по 18 января», — следует из сообщения ведомства на заседании комиссии по делам ГО и ЧС. Использовать пиротехнические средства разрешено, но в строго отведенных местах.
Как и год назад, запускать фейерверки можно на территории Комсомольского озера. Также для этих целей можно определена набережная Оби.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута (ХМАО) определили место, где можно будет запускать салюты в новогоднюю ночь. Оно будет всего одно — Спортивное ядро в микрорайоне 35А.