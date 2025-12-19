Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жемчужные ванны и массаж по ДМС полагаются депутатам Петербурга с 2026 года

С 2026 года депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга будут оказывать новые медицинские услуги. Им расширят программу добровольного медицинского страхования.

Источник: Аргументы и факты

В материалах госзакупки указано, что депутаты и члены их семей будут отдыхать в жемчужных ваннах, проходить курсы грязелечения, мануального массажа, заниматься лечебной физкультурой. Еще по ДМС им будет дозволено получать консультации психолога и ходить на профессиональную чистку зубов методом Air flow. Предусмотрено по 10 сеансов.

Кроме того, в перечень медицинских услуг входит проведение плановых нейрохирургических операций, исследования КТ и МРТ, а также посещение специалистов узкого профиля — колопроктолога, фониатра, трихолога.

На это из городского бюджета ежегодно будут брать около 40 миллионов рублей. Страховое обслуживание распространяется на 767 человек, пишет PITER TV. Есть четыре программы ДМС, которые предусматривают взрослый и детский пакеты.