Жемчужные ванны и массаж по ДМС полагаются депутатам Петербурга с 2026 года

В материалах госзакупки указано, что депутаты и члены их семей будут отдыхать в жемчужных ваннах, проходить курсы грязелечения, мануального массажа, заниматься лечебной физкультурой. Еще по ДМС им будет дозволено получать консультации психолога и ходить на профессиональную чистку зубов методом Air flow. Предусмотрено по 10 сеансов.
Кроме того, в перечень медицинских услуг входит проведение плановых нейрохирургических операций, исследования КТ и МРТ, а также посещение специалистов узкого профиля — колопроктолога, фониатра, трихолога.
На это из городского бюджета ежегодно будут брать около 40 миллионов рублей. Страховое обслуживание распространяется на 767 человек, пишет PITER TV. Есть четыре программы ДМС, которые предусматривают взрослый и детский пакеты.