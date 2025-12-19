В Екатеринбурге библиотекарям и педагогам вручили премию общественного признания

Как, например, Любовь Валерьевна Смольникова, педагог-библиотекарь и учитель литературы из екатеринбургского лицея № 130, которая много лет помогает в организации ежегодных детских городских сборов «Чтение с погружением» и общегородского конкурса школьников «Суперчитатель». Или Софья Юрьевна Фомина, заведующая отделом обслуживания Центральной городской детской библиотеки Централизованной библиотечной системы Серовского муниципального округа — ее наградили «за большой личный вклад в популяризацию детского и семейного чтения и реализацию библиотечных проектов “Детская чайная читальня”, “Детство с книгой”, “Семейный книжный выходной” и других, прививающих подрастающему поколению любовь к книге». А Елена Алексеевна Малыгина, завуч воскресной школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах вместе с юными читателями занимается исследовательской работой в ходе поездок по местам описанных в книгах событий.