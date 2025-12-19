В Екатеринбурге библиотекарям и педагогам вручили премию общественного признания

На торжественную церемонию вручения в культурно-просветительском центре «Царский» собрались представители общественности, Екатеринбургской епархии, правительства Свердловской области. А главными героями стали 15 педагогов и библиотекарей из разных городов региона, которые с помощью книг воспитывают подрастающее поколение, считая свою работу не просто выполнением обязанностей, а миссией.
Как, например, Любовь Валерьевна Смольникова, педагог-библиотекарь и учитель литературы из екатеринбургского лицея № 130, которая много лет помогает в организации ежегодных детских городских сборов «Чтение с погружением» и общегородского конкурса школьников «Суперчитатель». Или Софья Юрьевна Фомина, заведующая отделом обслуживания Центральной городской детской библиотеки Централизованной библиотечной системы Серовского муниципального округа — ее наградили «за большой личный вклад в популяризацию детского и семейного чтения и реализацию библиотечных проектов “Детская чайная читальня”, “Детство с книгой”, “Семейный книжный выходной” и других, прививающих подрастающему поколению любовь к книге». А Елена Алексеевна Малыгина, завуч воскресной школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах вместе с юными читателями занимается исследовательской работой в ходе поездок по местам описанных в книгах событий.
Премия общественного признания «Спасибо!», инициированная членом Общественного Совета при законодательном собрании Свердловской области Анатолием Ивановичем Павловым и поддержанная общественными объединениями, творческими союзами, Екатеринбургской епархией, аппаратом губернатора и правительства области, с 2017 года вручается авторитетным деятелям региона, вносящим заметный вклад в его общественное, культурное и экономическое развитие. Направление, в котором выбирают номинантов, меняется ежегодно, и в 2025 году ее впервые вручили педагогам и библиотекарям.
Этот выбор носит символичный характер: в 2026 году Екатеринбург станет библиотечной столицей России, поэтому особое внимание и поддержка тем, кто занимается активной просветительской деятельность, популяризацией чтения среди школьников всех возрастов и воспитанием у подрастающего поколения интереса к художественной литературе.