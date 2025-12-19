Над Ростовской областью ночью 19 декабря сбили 36 дронов

В ночь на пятницу, 19 декабря, над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 36 беспилотников. Об этом сообщили Минобороны России.
По данным ведомства всего над страной сбили 94 БПЛА. Дроны также перехватили над другими регионами, в том числе над Белгородской и Воронежской областями.
Ранее Ростовводоканал предупреждал, что после ночной атаки в Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП отключилось питание нескольких водопроводных и канализационных насосных станций. Из-за этого часть города временно осталась без воды.
По данным предприятия, водоснабжение отсутствует в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, а также на улице Содружества на участке от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. В Левенцовском вода подается с пониженным давлением.
