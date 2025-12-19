Кто из знаменитых артистов и певцов приедет на Ямал в 2026 году

Власти ЯНАО раскрыли, с какими артистами ведут переговоры.
С концертами в Ямало-Ненецкий автономный округ в 2026 году приедут пианист и композитор Денис Мацуев, а также знаменитый актер Владимир Машков. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.
«Уже сегодня составляем большую концертную программу. Впервые в Новом Уренгое жителей порадует Денис Мацуев, гениальный актер Владимир Машков. Ведем переговоры с театром Безрукова», — отметил руководитель ведомства.
Евгений Колтунов также добавил, что сейчас департамент договариваются с Ильдаром Абдразаковым — оперным певцом и Народным артистом России. В 2026 году на сцене Ямала выступит и известный саксофонист Игорь Бутман.
Интересно, что все эти знаменитости выступят на площадках Нового Уренгоя. Большая часть артистов посетят этот город Ямала впервые.
Ранее Денис Мацуев уже приезжал на Ямал: в Салехарде вместе с губернатором Дмитрием Артюховым он участвовал в церемонии вручения звания «Новые имена Ямала» и выступал в филармонии. Тогда же на сцене округа прошел совместный концерт Мацуева и Ильдара Абдразакова.