Свердловчане массово используют новую фишку для идеального резюме

В компании объясняют, что блок о хобби превращается в рабочий инструмент самопрезентации: через увлечения кандидаты показывают мягкие навыки и дополнительные компетенции, которые могут пригодиться работодателю. «В III квартале 2025 года число вакансий, где работодатели ожидали креативного подхода от кандидатов, выросло на 45% за год. В свою очередь, соискатели стараются показать, как их увлечения помогают в работе и могут быть полезны бизнесу. Например, менеджеры по продажам нередко отмечают интерес к психологии — это помогает лучше понимать клиента и выстраивать коммуникацию», — прокомментировал директор по развитию сервиса Роман Губанов.