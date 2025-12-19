Свердловчане массово используют новую фишку для идеального резюме

Число анкет с хобби в Свердловской области выросло на 14% (архивное фото).
Соискатели в Свердловской области стали заметно чаще указывать свои личные увлечения в резюме: осенью 2025 года число таких анкет выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили эксперты сервиса «Авито Работы», изучив резюме, размещенные на платформе осенью текущего года в регионе и по России в целом.
В компании объясняют, что блок о хобби превращается в рабочий инструмент самопрезентации: через увлечения кандидаты показывают мягкие навыки и дополнительные компетенции, которые могут пригодиться работодателю. «В III квартале 2025 года число вакансий, где работодатели ожидали креативного подхода от кандидатов, выросло на 45% за год. В свою очередь, соискатели стараются показать, как их увлечения помогают в работе и могут быть полезны бизнесу. Например, менеджеры по продажам нередко отмечают интерес к психологии — это помогает лучше понимать клиента и выстраивать коммуникацию», — прокомментировал директор по развитию сервиса Роман Губанов.
По данным аналитиков, по всей стране чаще других стали рассказывать о своих хобби менеджеры по продажам: число их резюме с описанием увлечений за год выросло в 2,2 раза (+119%). Средние зарплатные ожидания таких соискателей осенью 2025 года составили 85 453 рубля в месяц. Чаще всего они упоминают спорт и фитнес, путешествия, чтение и кино, рукоделие, изучение иностранных языков и психологии, кулинарию, настольные и компьютерные игры.
Среди инженеров количество резюме с хобби увеличилось на 86% при средних ожиданиях 96 439 рублей. Они чаще пишут об активном отдыхе, спорте, кино и театре, музыке, сборке и ремонте электроники и автомобилей, а также об интересе к инвестициям, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати. У администраторов рост составил 80% при средних ожиданиях 63 766 рублей; в резюме чаще всего встречаются рукоделие, чтение, туризм, фотография, фитнес, кулинария, изучение языков и создание контента для соцсетей.
Схожая динамика фиксируется и в креативных профессиях. Число резюме графических дизайнеров с указанием хобби увеличилось на 44% за год, фотографов — на 15%. Их средние зарплатные ожидания составили 60 975 и 58 735 рублей в месяц соответственно. В компании отмечают, что на фоне роста спроса на креативные и нестандартные решения кандидаты реже ограничиваются общими формулировками и все чаще описывают конкретные увлечения — от традиционных спорта и путешествий до нумизматики, парфюмерии, поэзии, писательства, резьбы по дереву и монтажа видео.