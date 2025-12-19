Перед входом на линию Путина выстроилась огромная очередь. Видео

Журналисты собираются на Прямую линию за несколько часов до мероприятия.
Перед входом в московский Гостиный двор, где российский лидер проведет программу «Итоги года Владимиром Путины», собралась очередь из представителей СМИ. Об сообщил журналист URA.RU, который находится среди них.
Журналисты прибыли на место за несколько часов до начала мероприятия. Каждому представителю прессы необходимо пройти зону контроля.
19 декабря президент РФ в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Мероприятие объединит два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию. Вопросы главе государства можно будет задать вплоть до конца мероприятия. Оно начнется в 12:00 по мск. Как обратиться к российскому лидеру и где посмотреть эфир — в материале URA.RU.