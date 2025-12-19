Перед входом на линию Путина выстроилась огромная очередь. Видео

19 декабря президент РФ в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Мероприятие объединит два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию. Вопросы главе государства можно будет задать вплоть до конца мероприятия. Оно начнется в 12:00 по мск. Как обратиться к российскому лидеру и где посмотреть эфир — в материале URA.RU.