Прощай, долгострой: в Тюмени снесут недостроенную высотку у ЦУМа — что появится на этом месте Эксклюзив

В Тюмени снесут долгострой у ЦУМа — в первом квартале 2028 года на этом месте откроют многофункциональный комплекс с отелем, фитнес-центром и панорамным рестораном. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Сибинтел-холдинг». Концепцию нового здания разрабатывает итальянское бюро R+S и мастерская архитектора Андрея Табанакова.