Прощай, долгострой: в Тюмени снесут недостроенную высотку у ЦУМа — что появится на этом месте Эксклюзив

В Тюмени снесут долгострой у ЦУМа — в первом квартале 2028 года на этом месте откроют многофункциональный комплекс с отелем, фитнес-центром и панорамным рестораном. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Сибинтел-холдинг». Концепцию нового здания разрабатывает итальянское бюро R+S и мастерская архитектора Андрея Табанакова.
«Первоначально здание проектировалось под офисный центр. Частая сетка колонн, низкие потолки, несущая способность здания никак не позволяли реализовать стандарты необходимые для пятизвездочного отеля и сопутствующей инфраструктуры. Учитывая растущий туристический потенциал региона и активную поддержку властями индустрии гостеприимства, инвесторы проекта приняли решение о его полной реконцепции. Существующий монолит каркас будет демонтирован. На его месте возведут принципиально новое здание», — рассказали корреспонденту агентства в «Сибинтел».
Управление отелем возьмет сеть Domina, фитнесс-центр с бассейном реализует компания World Class. В комплекс также войдет конгресс-холл. Новое здание спроектируют с учетом всех градостроительным норм и стандартов для объектов премиум класса. Открытие запланировано на 2028 год.
Ранее URA.RU писало, что на месте высотки планировали открыть деловой центр. Застройщиком выступала компания «Тюменский ЦУМ». Здание обещали построить к началу 2024 года, но объект законсервировали. В этом году у долгостроя сменился владелец — объект закончит компания ООО «Домина-Т».