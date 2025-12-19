В Иркутске за ночь вывезли 400 тонн снега

За ночь с улиц города вывезли 400 тонн снега. Работы велись на всех основных магистралях, включая улицы 3-го Июля, Кожова, Депутатскую, Бульвар Гагарина и другие. Вручную очищались тротуары, пешеходные переходы и подходы к школам, детским садам и больницам. Также убрали наледь на мостах и путепроводах.