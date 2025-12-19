В Иркутске за ночь вывезли 400 тонн снега

В Иркутске продолжаются усиленные работы по уборке после сильного снегопада. За 18 декабря выпало 133% от декадной нормы осадков, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
За ночь с улиц города вывезли 400 тонн снега. Работы велись на всех основных магистралях, включая улицы 3-го Июля, Кожова, Депутатскую, Бульвар Гагарина и другие. Вручную очищались тротуары, пешеходные переходы и подходы к школам, детским садам и больницам. Также убрали наледь на мостах и путепроводах.
— Этой ночью максимально усилим работы по вывозу снега во всех районах города. Убедительно просим не оставлять автомобили на обочинах проезжих частей, так как это значительно осложняет проведение уборки, — сказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скорость, быть внимательными к работающей технике. При возникновении ЧС следует звонить в ЕДДС по телефону 520−112.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе Чита-Хабаровск в лобовом столкновении фур погибли два водителя.