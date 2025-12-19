Число заболевших туберкулёзом детей в новосибирской школе увеличилось

«Заболевших шесть детей на сегодняшний день. Один ребёнок с открытой формой лечится с конца прошлого года (тогда и начались процессы выявления, диагностики, проверки, профилактики и прочее)», — написал депутат горсовета в соцсети «ВКонтакте».
Пятеро других заболевших имеют закрытую (незаразную) форму туберкулёза. Чтобы предотвратить распространение инфекции, медицинские обследования сейчас проходят все работники школы, ученики и их родители.
«Проверяются даже уволенные год назад работники», — добавил Бурмистров, подчеркнув масштаб проводимых профилактических мероприятий.
Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор начал расследование в связи со вспышкой туберкулёза в новосибирской школе. Специалисты стараются установить источник инфекции и причины её распространения. Учеников переведут на домашнее обучение.
