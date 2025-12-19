Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число заболевших туберкулёзом детей в новосибирской школе увеличилось

В одной из школ Новосибирска зафиксирована вспышка туберкулёза. Заболевание подхватили уже шесть детей, сообщил депутат городского совета Антон Бурмистров. По его словам, один ребёнок с открытой (заразной) формой болезни лечится с конца прошлого года, когда и начались первые проверки.

Источник: Life.ru

«Заболевших шесть детей на сегодняшний день. Один ребёнок с открытой формой лечится с конца прошлого года (тогда и начались процессы выявления, диагностики, проверки, профилактики и прочее)», — написал депутат горсовета в соцсети «ВКонтакте».

Пятеро других заболевших имеют закрытую (незаразную) форму туберкулёза. Чтобы предотвратить распространение инфекции, медицинские обследования сейчас проходят все работники школы, ученики и их родители.

«Проверяются даже уволенные год назад работники», — добавил Бурмистров, подчеркнув масштаб проводимых профилактических мероприятий.

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор начал расследование в связи со вспышкой туберкулёза в новосибирской школе. Специалисты стараются установить источник инфекции и причины её распространения. Учеников переведут на домашнее обучение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.