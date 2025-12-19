Число заболевших туберкулёзом детей в новосибирской школе увеличилось

В одной из школ Новосибирска зафиксирована вспышка туберкулёза. Заболевание подхватили уже шесть детей, сообщил депутат городского совета Антон Бурмистров. По его словам, один ребёнок с открытой (заразной) формой болезни лечится с конца прошлого года, когда и начались первые проверки.