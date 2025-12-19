Главные новости к утру 19 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 декабря 2025.
ЕС отказался от конфискации активов РФ, но выделит Киеву €90 млрд
Страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии российских активов на саммите в Брюсселе и приняли решение пока отказаться от конфискации. На встрече согласовали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро за счет совместного займа. Также члены ЕС одобрили продление на полгода действия 19 пакетов санкций против РФ.
В МИД РФ заявили о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине
Россия не даст согласие на размещение на украинской территории воинских контингентов стран Запада, а также на членство Украины в НАТО. Такое заявление в интервью сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат отметил, что Москва уже многократно разъясняла свою позицию по вопросам урегулирования украинского кризиса.
Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным
Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейских лидеров возобновить диалог с Владимиром Путиным. По его словам, это было бы «полезно» Европе и Украине. Он предложил найти основу для возобновления дискуссии в «ближайшие недели». Последние переговоры между Путиным и Макроном состоялись в июле 2025 года.
Прямая линия Путина и выступление Трампа состоятся в один день
19 декабря российский президент Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию и прямую линию, чтобы ответить в прямом эфире на вопросы журналистов и обращения граждан. 18 декабря Белый дом анонсировал выступление на необъявленную тему американского лидера Дональда Трампа вечером в пятницу.
Мадуро призвал американцев протестовать против войны в Южной Америке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом выступить против военных действий в Южной Америке. Свое обращение он сделал на фоне усиления давления со стороны Вашингтона. Ранее Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных танкеров с венесуэльской нефтью и усилении военной группировки в Карибском бассейне.