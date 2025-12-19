Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 19 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 19 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 декабря 2025.

ЕС отказался от конфискации активов РФ, но выделит Киеву €90 млрд

Источник: Reuters

Страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии российских активов на саммите в Брюсселе и приняли решение пока отказаться от конфискации. На встрече согласовали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро за счет совместного займа. Также члены ЕС одобрили продление на полгода действия 19 пакетов санкций против РФ.

В МИД РФ заявили о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине

Источник: РИА "Новости"

Россия не даст согласие на размещение на украинской территории воинских контингентов стран Запада, а также на членство Украины в НАТО. Такое заявление в интервью сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат отметил, что Москва уже многократно разъясняла свою позицию по вопросам урегулирования украинского кризиса.

Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным

Источник: Reuters

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейских лидеров возобновить диалог с Владимиром Путиным. По его словам, это было бы «полезно» Европе и Украине. Он предложил найти основу для возобновления дискуссии в «ближайшие недели». Последние переговоры между Путиным и Макроном состоялись в июле 2025 года.

Прямая линия Путина и выступление Трампа состоятся в один день

Источник: Пресс-служба Президента России

19 декабря российский президент Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию и прямую линию, чтобы ответить в прямом эфире на вопросы журналистов и обращения граждан. 18 декабря Белый дом анонсировал выступление на необъявленную тему американского лидера Дональда Трампа вечером в пятницу.

Мадуро призвал американцев протестовать против войны в Южной Америке

Источник: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом выступить против военных действий в Южной Америке. Свое обращение он сделал на фоне усиления давления со стороны Вашингтона. Ранее Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных танкеров с венесуэльской нефтью и усилении военной группировки в Карибском бассейне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше