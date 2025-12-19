Главные новости к утру 19 декабря 2025 года

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейских лидеров возобновить диалог с Владимиром Путиным. По его словам, это было бы «полезно» Европе и Украине. Он предложил найти основу для возобновления дискуссии в «ближайшие недели». Последние переговоры между Путиным и Макроном состоялись в июле 2025 года.