Орбан: Если РФ подала бы в суд за конфискацию активов, ЕС бы вернул вдвое больше

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал решение Евросоюза предоставить кредит Киеву под гарантии бюджета ЕС, а не за счет замороженных российских активов. По его мнению, такой подход связан с серьезными юридическими рисками для союза.
Орбан заявил, что в случае подачи Россией судебного иска о конфискации ее средств Евросоюзу пришлось бы возвращать деньги законным путем. При этом, если средства уже были переданы Украине, обязанность по их возмещению легла бы на страны ЕС.
Он пояснил, что Бельгия отказалась брать на себя ответственность за подобный сценарий и была готова согласиться на конфискацию только при условии, что возможные риски покроют все государства — члены союза.
По словам венгерского премьера, практика показывает, что в подобных случаях выплачивать приходится не только изъятую сумму. Он отметил, что итоговые расходы могут оказаться как минимум вдвое больше первоначального объема средств, передает РИА Новости.
Орбан ранее сообщил, что ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо конфискации активов есть предложение о совместном кредите стран Европейского союза в пользу Киева, Будапешт выступает против.