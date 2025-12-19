Минздрав России выступил против эксперимента по дистанционной продаже алкоголя

Запрет эффективно снижает общую доступность алкоголя.
Минздрав России выступил против легализации дистанционной продажи алкогольной продукции и запуска эксперимента по онлайн-продаже вина, старт которого запланирован на 2026 год. Позиция министерства изложена в ответе на обращение АНО «Цифровой мир» и Национального родительского комитета (НРК), направленное в ведомство 13 ноября.
«Минздрав против легализации дистанционной торговли алкоголем, так как это противоречит госполитике, направленной на сокращение потребления алкоголя в России», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на документ. Ведомство заявило, что разрешение такой торговли идет вразрез с целями стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
Отдельный акцент в ответе сделан на том, что запрет дистанционной продажи алкогольной продукции направлен на защиту здоровья граждан всех возрастов, а не только несовершеннолетних. Запрет эффективно снижает общую доступность алкоголя, а следовательно — и объемы его потребления. В письме отмечается, что это способствует уменьшению числа медицинских последствий злоупотребления спиртным: от алкогольных отравлений и заболеваний до травматизма и преступности.
Ранее сообщалось, что Минцифры России намерено провести эксперимент по реализации отечественного вина через маркетплейсы. Тестовый режим планировалось организовать во втором и третьем кварталах 2026 года. В случае его успешного завершения механизм онлайн-продажи планируется ввести в промышленную эксплуатацию. Технически реализация такого сервиса возможна двумя уже апробированными способами: с использованием прямой биометрической идентификации в Единой биометрической системе (ЕБС) либо через фотографию в цифровом идентификационном документе, подтвержденную данными ЕБС.