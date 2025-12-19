Минздрав России выступил против эксперимента по дистанционной продаже алкоголя

Отдельный акцент в ответе сделан на том, что запрет дистанционной продажи алкогольной продукции направлен на защиту здоровья граждан всех возрастов, а не только несовершеннолетних. Запрет эффективно снижает общую доступность алкоголя, а следовательно — и объемы его потребления. В письме отмечается, что это способствует уменьшению числа медицинских последствий злоупотребления спиртным: от алкогольных отравлений и заболеваний до травматизма и преступности.