Ученый Коллинз обнаружил, что комета-НЛО ATLAS синхронизировалась с Землей

Независимый исследователь и автор Эндрю Коллинз обнаружил, что межзвездный объект 3I/ATLAS синхронизировался с Землей при подлете к ней в пятницу, 19 декабря, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По его словам, загадочное «сердцебиение» кометы пульсировало в 15,48-часовом цикле, который странным образом совпадает с 24-часовым суточным циклом Земли.
Коллинз объяснил, что это сердцебиение, по-видимому, следует древней системе 144-секундного измерения, используемой в старых китайских часах и индийских медитационных практиках.
Ученый разбил импульсы яркости кометы и обнаружил, что новый цикл в 15,48 часов вмещается ровно в 387 таких единиц, тогда как полный 24-часовой день Земли точно вмещается в 600 единиц, что, по словам Коллинза, слишком идеально, чтобы быть совпадением.
«Коллинз предположил, что эта синхронизация может означать, что комета транслирует универсальный математический паттерн, намекая на разумный замысел, а не случайность», — говорится в материале.
Проще говоря, он утверждал, что импульсы предполагаемой кометы были слишком регулярными, как сигнал, а не являлись случайными вспышками газовых частиц, как предполагали другие астрономы.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, объект несется к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет.
