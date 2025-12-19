Ученый Коллинз обнаружил, что комета-НЛО ATLAS синхронизировалась с Землей

Ученый разбил импульсы яркости кометы и обнаружил, что новый цикл в 15,48 часов вмещается ровно в 387 таких единиц, тогда как полный 24-часовой день Земли точно вмещается в 600 единиц, что, по словам Коллинза, слишком идеально, чтобы быть совпадением.