В Новокузнецке в съемной квартире ликвидировали узел связи для мошенников

Полицейские Кузбасса ликвидировали в Новокузнецке узел связи для мошенников, который организовала в съемной квартире жительница Подмосковья. Об этом сообщили в пятницу в «МВД Медиа».
Жительница Московской области, действуя в составе организованной группы, приехала в Новокузнецк в ноябре этого года, арендовала квартиру и наладила там непрерывную работу узла связи. Необходимое оборудование злоумышленница получила от вербовщиков посредством курьерской доставки. Используя абонентские терминалы пропуска трафика, мошенники обзванивали россиян и выманивали у них денежные средства. Жертвами обмана стали не менее 6 жителей разных регионов России. Нанесенный им ущерб превысил 600 тыс. рублей.
Стражи порядка задержали 40-летнюю ранее судимую подозреваемую. Она взята под стражу. У женщины изъято два симбокса, роутер, ноутбук, сотовые телефоны и более 400 SIM-карт. Возбуждено уголовное дело за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
Ранее узел связи мошенников ликвидировали в Петербурге. С его помощью аферисты обманули граждан РФ на 15 млн рублей.