В Новокузнецке в съемной квартире ликвидировали узел связи для мошенников

Жительница Московской области, действуя в составе организованной группы, приехала в Новокузнецк в ноябре этого года, арендовала квартиру и наладила там непрерывную работу узла связи. Необходимое оборудование злоумышленница получила от вербовщиков посредством курьерской доставки. Используя абонентские терминалы пропуска трафика, мошенники обзванивали россиян и выманивали у них денежные средства. Жертвами обмана стали не менее 6 жителей разных регионов России. Нанесенный им ущерб превысил 600 тыс. рублей.