Россиянам разъяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой

Отключение горячего водоснабжения и отопления в зимний период регулируется строгими правилами, установленными постановлением правительства РФ № 354. Об этом напомнил общественный деятель и эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.
По его словам, отсутствие отопления дольше установленных сроков считается нарушением условий договора оказания коммунальных услуг. Согласно закону, обогрев помещений должен осуществляться круглосуточно в течение всего отопительного сезона, исключая краткосрочные перебои вследствие аварийных ситуаций.
— При аварии закон допускает суммарный перерыв до 24 часов в месяц, а единовременный перерыв зависит от температуры в помещении: до 16 часов при плюс 12 градусов, до 8 часов при плюс 10−12 градусов и до 4 часов при плюс 8−10 градусов, — объяснил Бондарь.
Для горячей воды предусмотрены аналогичные ограничения по длительности профилактических работ и ремонта сетей, а ее температура должна составлять от 60 до 75 градусов.
В случае нарушений россияне вправе обратиться в управляющую компанию, зафиксировав факт отключения, либо подать жалобу в органы жилищного надзора. Кроме того, приостановление подачи отопления из-за задолженности жильцов незаконно и подлежит обжалованию в судебном порядке.
Эксперт призвал собственников жилья соблюдать процедуру фиксации неполадок, поскольку нарушение порядка оформления акта может привести к отказу в удовлетворении требований о возмещении убытков или перерасчете платежей, сообщает Life.ru.
С 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по всей стране. Меры направлены на предотвращение необоснованного повышения платы для населения. Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев рассказал «Вечерней Москве», как понять, что начисления за ЖКУ неверные, и куда обращаться за перерасчетом.