Россиянам разъяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой

С 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по всей стране. Меры направлены на предотвращение необоснованного повышения платы для населения. Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев рассказал «Вечерней Москве», как понять, что начисления за ЖКУ неверные, и куда обращаться за перерасчетом.