Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде объяснили Каллас, почему некоторые страны больше верят России, чем Европе

Пушков: Каллас не понимает, почему страны больше верят России, чем Европе.

Источник: Комсомольская правда

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил недоумевающей главе Евродипломатии Кае Каллас, почему некоторые страны России верят больше, чем Евросоюзу. Своим видением вопроса он поделился в Telegram-канале.

По словам российского политика, совсем недавно Каллас призналась, что не знает, почему некоторые страны верят России больше, чем Европе, которая дает им больше денег и является крупным торговым партнером.

Так происходит потому, отметил Пушков, что сначала европейские политики говорят о «миролюбивом характере НАТО» и демократии, а потом забрасывают бомбами Югославию, вторгаются в Ирак и Ливию. А в Грузии пытаются совершить «цветную революцию».

«Потому-то и верят русским, к недоумению Каллас. И не поддерживают санкции ЕС», — заключил сенатор.

Ранее глава евродипломатии называла «чем-то новеньким» заявления России и Китая о победе во Второй мировой войне. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Каллас «внешне производит впечатление не отличницы», в том числе по исторической дисциплине.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения главы евродипломатии Каи Каллас о свободе слова в Евросоюзе. По словам дипломата, еврочиновница не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки «вызывает опасение за будущее ЕС».

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше