В Совфеде объяснили Каллас, почему некоторые страны больше верят России, чем Европе

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил недоумевающей главе Евродипломатии Кае Каллас, почему некоторые страны России верят больше, чем Евросоюзу. Своим видением вопроса он поделился в Telegram-канале.
По словам российского политика, совсем недавно Каллас призналась, что не знает, почему некоторые страны верят России больше, чем Европе, которая дает им больше денег и является крупным торговым партнером.
Так происходит потому, отметил Пушков, что сначала европейские политики говорят о «миролюбивом характере НАТО» и демократии, а потом забрасывают бомбами Югославию, вторгаются в Ирак и Ливию. А в Грузии пытаются совершить «цветную революцию».
«Потому-то и верят русским, к недоумению Каллас. И не поддерживают санкции ЕС», — заключил сенатор.
Ранее глава евродипломатии называла «чем-то новеньким» заявления России и Китая о победе во Второй мировой войне. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Каллас «внешне производит впечатление не отличницы», в том числе по исторической дисциплине.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения главы евродипломатии Каи Каллас о свободе слова в Евросоюзе. По словам дипломата, еврочиновница не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки «вызывает опасение за будущее ЕС».