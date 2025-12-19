Челябинская ФСБ предотвратила 14 терактов и диверсий

«В результате принятых в 2025 году мер сотрудниками регионального органа безопасности предотвращено совершение 14 терактов и диверсий на стратегических объектах области, выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций. Все исполнители и их пособники разысканы и задержаны. К длительным срокам заключения за подобные преступления осуждены 28 приверженцев “киевского” режима. В процессе противодействия международным террористическим и экстремистским организациям вынесены обвинительные приговоры пособникам запрещенных в России деструктивных организаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.