Челябинская ФСБ предотвратила 14 терактов и диверсий

УФСБ по Челябинской области подвело итоги 2025 года.
В преддверии Дня работника органов безопасности РФ челябинская ФСБ подвела итоги 2025 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, за год сотрудниками управления было предотвращено 14 терактов и диверсий.
«В результате принятых в 2025 году мер сотрудниками регионального органа безопасности предотвращено совершение 14 терактов и диверсий на стратегических объектах области, выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций. Все исполнители и их пособники разысканы и задержаны. К длительным срокам заключения за подобные преступления осуждены 28 приверженцев “киевского” режима. В процессе противодействия международным террористическим и экстремистским организациям вынесены обвинительные приговоры пособникам запрещенных в России деструктивных организаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Также сотрудники ведомства сорвали планы украинских спецслужб по вербовке шпионов внутри РФ для получения важных разведывательных данных. Чекисты обеспечили производственную деятельность стратегически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса, где своевременно локализованы предпосылки к утечке государственной тайны, коррупционные проявления.
«В результате системной работы по противодействию коррупции в 2025 году раскрыты преступные схемы должностных лиц при реализации национальных проектов и адресных программ в сфере цифровизации, строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, причастных к взяточничеству, хищению бюджетных средств и злоупотреблению служебными полномочиями. Всего в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции по материалам УФСБ предотвращен ущерб государству на общую сумму 11 млрд рублей, обращено в доход — 252 млрд рублей», — добавили в ведомстве.
По словам руководителя регионального управления Дмитрия Иванова, в 2025 году деятельность ведомства велась в условиях нарастания внешних и внутренних угроз безопасности. Но благодаря межведомственному сотрудничеству удалось на ранних этапах выявлять и пресекать преступную деятельность.
«Важнейшим результатом работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России. Коллектив УФСБ России по Челябинской области готов беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, решать поставленные задачи, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу», — подытожили в УФСБ по региону.