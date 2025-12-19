Во Франции военных бросили на борьбу с эпидемией у коров

Военнослужащие уже обеспечили доставку сотен тысяч доз вакцин в наиболее пострадавшие юго-западные регионы страны и помогут вакцинировать около 750 тысяч коров. Кроме того, к операции привлечены военные врачи-ветеринары, которые будут направлены в департаменты, охваченные эпизоотией. Французские власти намерены провести всю кампанию по вакцинации поголовья в сжатые сроки — в течение одного месяца.