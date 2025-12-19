Во Франции военных бросили на борьбу с эпидемией у коров

«Франция в четверг развернула свою армию для ускорения вакцинации крупного рогатого скота», — сказано в материале.
Военнослужащие уже обеспечили доставку сотен тысяч доз вакцин в наиболее пострадавшие юго-западные регионы страны и помогут вакцинировать около 750 тысяч коров. Кроме того, к операции привлечены военные врачи-ветеринары, которые будут направлены в департаменты, охваченные эпизоотией. Французские власти намерены провести всю кампанию по вакцинации поголовья в сжатые сроки — в течение одного месяца.
Ранее на востоке Франции фермеры вывесили тушку телёнка на забор Минсельхоза в знак протеста против принудительного забоя скота из-за вспышки нодулярного дерматита. Скотоводы приехали туда на 20 тракторах, сигналили клаксонами и взрывали петарды.
