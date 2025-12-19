Картофель, огурцы и яйца для новогодних салатов в Свердловской области дорожают

Мясо и мясная продукция в целом сохранили прежний уровень цен, однако сосиски и колбасы немного подорожали — на 0,22%, до 582 рублей за килограмм. Сливочное масло стало дороже на 1,4%, его средняя цена достигла 1144 рублей за килограмм. Куриные яйца также подорожали на 1,4%: десяток теперь стоит примерно 90 рублей.