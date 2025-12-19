Картофель, огурцы и яйца для новогодних салатов в Свердловской области дорожают

В первую очередь дорожают картофель, свежие огурцы и репчатый лук. За последнюю неделю также заметно выросли цены на яблоки, молоко и куриные яйца.
Согласно данным Свердловскстата, за минувшую неделю в регионе подорожали несколько ключевых продовольственных групп, многие из которых входят в состав популярных праздничных блюд, сообщает «ФедералПресс». Цена на картофель увеличилась почти на 1,8%, и в среднем килограмм стоит более 37 рублей.
Свежие огурцы остаются лидером роста: за неделю они подорожали почти на 4%, и их средняя цена составляет около 215 рублей за килограмм. Репчатый лук прибавил в цене 1,4% и стоит более 38 рублей за килограмм.
Мясо и мясная продукция в целом сохранили прежний уровень цен, однако сосиски и колбасы немного подорожали — на 0,22%, до 582 рублей за килограмм. Сливочное масло стало дороже на 1,4%, его средняя цена достигла 1144 рублей за килограмм. Куриные яйца также подорожали на 1,4%: десяток теперь стоит примерно 90 рублей.
Свежие яблоки заметно выросли в цене: всего за несколько дней они подорожали на 1,3%, и килограмм в среднем стоит более 162 рублей. Ранее в области стремительно дорожала красная икра, и сейчас баночку весом 95 г продают за 500−700 рублей.