Владимир Машков посетит крупный театральный форум в Екатеринбурге

Это будет четвертый форум, организованный Союзом театральных деятелей России.
Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков отметил активность театральной жизни и творческий потенциал Урала. В регионе успешно развиваются государственные и частные театры различных жанров.
Машков выразил уверенность, что форум внесет вклад в создание концепции театра на Урале.
Форум состоится в музейно-образовательном центре «Депо» и соберет около 150 участников.
Темы форума включают анализ прошлого, настоящего и будущего театра.
Участники разработают предложения и планы для концепции.
Кроме практической работы, будут лекции, мастер-классы и дискуссии.