Владимир Машков посетит крупный театральный форум в Екатеринбурге

Театральный форум Уральского федерального округа пройдет в Екатеринбурге с 20 по 22 декабря.

Источник: Известия

Это будет четвертый форум, организованный Союзом театральных деятелей России.

Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков отметил активность театральной жизни и творческий потенциал Урала. В регионе успешно развиваются государственные и частные театры различных жанров.

Машков выразил уверенность, что форум внесет вклад в создание концепции театра на Урале.

Форум состоится в музейно-образовательном центре «Депо» и соберет около 150 участников.

Темы форума включают анализ прошлого, настоящего и будущего театра.

Участники разработают предложения и планы для концепции.

Кроме практической работы, будут лекции, мастер-классы и дискуссии.