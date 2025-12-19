Свердловские чиновники будут добиваться запрета на стройку возле полпредства в УрФО

Накануне, 18 декабря, в апелляционной инстанции Свердловского областного суда была отклонена жалоба управления на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о бездействии чиновников. Поводом для спора стали две государственные экспертизы, проведенные в 2024 году. Одна из них, допускающая строительство высоток в охранной зоне рядом со зданием полномочного представительства, была сделана по заказу предпринимателя Ивана Ивченко. Управление госохраны ОКН сначала одобрило эту экспертизу, но затем было проведено новое исследование по заказу Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. Привлеченный учреждением эксперт посчитал проект, заказанный Ивченко, недопустимым.