Свердловские чиновники будут добиваться запрета на стройку возле полпредства в УрФО

Об этом сообщил источник ЕАН. В управлении считают, что их жалоба не была рассмотрена должным образом, и никто не предоставил письменной позиции по апелляции ведомства.
Накануне, 18 декабря, в апелляционной инстанции Свердловского областного суда была отклонена жалоба управления на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о бездействии чиновников. Поводом для спора стали две государственные экспертизы, проведенные в 2024 году. Одна из них, допускающая строительство высоток в охранной зоне рядом со зданием полномочного представительства, была сделана по заказу предпринимателя Ивана Ивченко. Управление госохраны ОКН сначала одобрило эту экспертизу, но затем было проведено новое исследование по заказу Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. Привлеченный учреждением эксперт посчитал проект, заказанный Ивченко, недопустимым.
В итоге Управление госохраны ОКН по Свердловской области, приняв новую экспертизу, фактически отказало в застройке участка. Однако Иван Ивченко не согласился с этим и пожаловался на чиновников в прокуратуру. Надзорное ведомство усмотрело в действиях сотрудников управления признаки бездействия и подало иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга, где было принято решение, поддерживающее проект Ивченко. В управлении такое решение вызвало недоумение.
«Во-первых, непонятно, почему при наличии двух экспертиз прокуратура выступила в поддержку коммерческих интересов. Во-вторых, непонятно, почему никаких вопросов не поступало со стороны уральского полпредства на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности здания», — отметил источник ЕАН.