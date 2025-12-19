Герой России рассказал, как детские увлечения помогли ему в зоне СВО

— Все качества, которые сейчас у меня имеются, формировались с детства, во время обучения в училище и на учениях на побережьях Черного и Азовского морей. Этот опыт помог мне быть максимально сосредоточенным во время боевых действий. Там не допускается проявлять эмоции. Если ты испугался, то нарушил выполнение боевой задачи и подвел весь состав. А если испуган командир, испуганы все. Я понимал это и старался сконцентрироваться на исполнении обязанностей и помощи пострадавшим.