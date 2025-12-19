Герой России рассказал, как детские увлечения помогли ему в зоне СВО

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Год защитника Отечества участники смены Всероссийского детского центра «Орленок» встретились с ветераном СВО Владиславом Головиным. За мужество, проявленное в ходе боевых действий, ему было присвоено звание Героя России. Серьезное ранение, полученное в бою за Мариуполь, не сломило его: в 2024 году он возглавил Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». В беседе с участниками встречи Головин поделился секретами военной службы и рассказал, как детские увлечения помогли ему в зоне СВО.
— Вам всего 28 лет, а вы уже Герой России. Как это звание повлияло на вас и ваших близких?
— Для меня это стало самым ответственным этапом в жизни. Получить подписанную грамоту от президента и это звание дает тебе понять, что у тебя нет права на ошибку и что нужно еще больше трудиться на развитие страны. Важно помнить, что любая должность или звание, которое у вас есть — это огромная ответственность, а не привилегии. В вас поверили, вас увидели и ждут еще больших результатов.
— Какие выдающиеся личности мотивировали вас стать героем?
— С юного возраста я ставил в пример участников Великой Отечественной войны и их подвиги. Возьмем летчика-героя Алексея Маресьева. Несмотря на тяжелые ранения, он продолжал выполнять боевые задания. Кроме того, я провел параллель своей жизни с генералом Александром Лебедем. Отчасти он стал для меня образцом стойкости духа и показал, что нужно проявлять себя, находить силы для самореализации и мотивации и бороться вне зависимости от физического состояния.
— Какие качества помогали вам в критических ситуациях в зоне СВО?
— Все качества, которые сейчас у меня имеются, формировались с детства, во время обучения в училище и на учениях на побережьях Черного и Азовского морей. Этот опыт помог мне быть максимально сосредоточенным во время боевых действий. Там не допускается проявлять эмоции. Если ты испугался, то нарушил выполнение боевой задачи и подвел весь состав. А если испуган командир, испуганы все. Я понимал это и старался сконцентрироваться на исполнении обязанностей и помощи пострадавшим.
— Какие ваши детские и юношеские увлечения помогли вам в зоне СВО?
— Спорт, общение с наставниками — ветеранами боевых действий, курсы начальной военной подготовки, в том числе обращение с оружием, первая помощь, использование средств индивидуальной защиты.
Были и обычные детские увлечения. Например, с 6 лет во дворе с ребятами я играл в футбол, баскетбол, бегал по крышам, гаражам, становился сильнее, учился драться. Со многими из них мы общаемся до сих пор. Летом я много времени проводил в школьных и загородных лагерях, особенно по своему спортивному направлению — плаванию.
Еще я любил топографию, мы часто в школе принимали участие в соревнованиях по ориентированию на местности. Я тесно связан с природой: в поселке у бабушки много времени проводил в лесу, сам выбирался оттуда, собирал ягоды. Безусловно, это сформировало мои взгляды на будущую профессиональную деятельность. Любой опыт может пригодиться в будущем.
— Что для вас есть смирение и борьба?
— Мы с какими-то обстоятельствами боремся каждый день, и это формирует характер, стрессоустойчивость и понимание, что в будущем будет легче. Смирение дает возможность принятия правильных решений, которые повлекут положительные последствия.
Важно понять, что не все идет так, как ты хочешь. Надо рационально мыслить и иметь как можно больше конкретной информации, ценной для осуществления своих потребностей и выполнения задач.
Смирение — это нормальная внутренняя реакция на внешние и внутренние раздражители. Это самоконтроль и своего рода тоже борьба. В этом и заключается наша жизнь.