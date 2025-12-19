Юрист Салкин объяснил, можно ли уволить сотрудника за частые перекуры на работе

По его словам, единственный гарантированный перерыв — обеденный, продолжительность которого варьируется от 30 минут до двух часов и не учитывается в рабочем дне. Дополнительные небольшие перерывы возможны только тогда, когда это прямо установлено нормами закона или внутренними правилами предприятия.