Юрист Салкин объяснил, можно ли уволить сотрудника за частые перекуры на работе

Трудовое законодательство России не предусматривает специального права сотрудников на курение в рабочее время. Об этом напомнил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
По его словам, единственный гарантированный перерыв — обеденный, продолжительность которого варьируется от 30 минут до двух часов и не учитывается в рабочем дне. Дополнительные небольшие перерывы возможны только тогда, когда это прямо установлено нормами закона или внутренними правилами предприятия.
— В течение рабочего дня могут предоставляться дополнительные перерывы, если это обусловлено условиями труда (например, вредные/опасные условия) или особенностями работы (в том числе при работе за компьютером) — такие перерывы устанавливаются законом или локальными актами работодателя, — сообщил юрист.
Однако никаких специальных норм относительно курения именно в качестве перерыва на законодательном уровне не существует. Работодатель имеет право самостоятельно устанавливать правила и контролировать соблюдение графика рабочих смен сотрудниками.
Салкин уточнил, что если сотрудник часто уходит с рабочего места якобы на короткие перекуры, хотя это не закреплено внутренним распорядком, такое поведение может трактоваться работодателем как нарушение. За подобные проступки руководство вправе применить санкции вплоть до увольнения согласно Трудовому кодексу РФ, сообщает Life.ru.
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что ежедневные перерывы на курение приводят к существенным потерям рабочего времени. Сотрудники, курящие около 30 минут ежедневно, теряют ежегодно примерно 17 рабочих дней.
Работодатели в России стали избегать приема на работу курящих соискателей, ссылаясь на снижение производительности труда, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.