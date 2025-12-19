ТАСС: Варварка частично перекрыта для движения транспорта

Улица ведет к Гостиному двору, где состоится большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина.
Движение в настоящее время разрешено только общественному транспорту.
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Улица Варварка в Москве частично перекрыта для движения транспорта, передает корреспондент ТАСС.
