Новочеркасский электровоз прошел необходимую сертификацию

Использование маневровых электровозов этой модели позволяет уменьшить выбросы вредных веществ и шумовое загрязнение.

Источник: Комсомольская правда

Маневровый электровоз постоянного тока ЭМКА2 № 003 в отечественной комплектации, построенный на Новочеркасском электровозостроительном заводе, прошел необходимые испытания. В связи с этим регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте возобновил действие сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» на локомотив.

Отмечается, что маневровый контактно-аккумуляторный электровоз постоянного тока ЭМКА2 — существенное достижение отечественной науки и техники. Такой локомотив создан впервые в практике российского транспортного машиностроения. При этом он полностью состоит из узлов и агрегатов российского происхождения.

Использование этой модели электровоза взамен традиционных маневровых тепловозов существенно уменьшает выбросы вредных веществ и шумовое загрязнение, улучшая экологическую обстановку внутри железнодорожных станций и депо, а также снижает текущие затраты на эксплуатацию на 40−60%. Электровоз подходит и для промышленной инфраструктуры. Машина оснащена возможностью питаться как от контактной сети, так и от встроенной аккумуляторной батареи. Дополнительная специализированная зарядная инфраструктура не нужна. Бортовой накопитель энергии и тяговые характеристики электровоза позволяют автономно перемещать составы весом до 2 тыс. тонн на дистанцию до 14 километров. Самостоятельно, без состава, локомотив может преодолеть до 100 км исключительно за счет заряда аккумулятора.

Напомним, что трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода было подписано в июне 2019 года между ТМХ, «Российскими железными дорогами» и «Роснано».