Новочеркасский электровоз прошел необходимую сертификацию

Использование этой модели электровоза взамен традиционных маневровых тепловозов существенно уменьшает выбросы вредных веществ и шумовое загрязнение, улучшая экологическую обстановку внутри железнодорожных станций и депо, а также снижает текущие затраты на эксплуатацию на 40−60%. Электровоз подходит и для промышленной инфраструктуры. Машина оснащена возможностью питаться как от контактной сети, так и от встроенной аккумуляторной батареи. Дополнительная специализированная зарядная инфраструктура не нужна. Бортовой накопитель энергии и тяговые характеристики электровоза позволяют автономно перемещать составы весом до 2 тыс. тонн на дистанцию до 14 километров. Самостоятельно, без состава, локомотив может преодолеть до 100 км исключительно за счет заряда аккумулятора.