В Екатеринбурге решили судьбу «криминального короля», связанного с вором в законе

Сергей Хитрик считает, что его оговорили недоброжелатели.
Свердловский областной суд вынес приговор жителю Артемовского Сергею Хитрику, которого обвиняют в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии (сам связь с криминалом отрицает). Следствие считает, что он был «смотрящим» за уральским городом и занимался пополнением преступного «общака».
«Суд назначил Сергею Хитрику наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей. С последующим ограничением свободы на два года», — сообщили URA.RU в свердловской прокуратуре.
Силовики задержали Хитрика в феврале 2024 года. Ему вменили статьи о занятии высшего положения в криминальном мире, разбое и четыре эпизода вымогательства. Следствие считает, что он мог запугивать наркобаронов и требовать с них деньги, чтобы пополнять «воровскую казну».
Высокий статус среди преступников Хитрику присвоил вор в законе Тимур Свердловский (Темури Мирзоев), заявляло гособвинение. Хитрик якобы занимался распространением «воровских идей» влоть до своего задержания. К слову, на одном из первых заседаний Хитрик заявлял, что действительно был «смотрящим», но якобы после 2016-го отошел от дел.
Подсудимый не согласился с обвинением. «Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Это же просто слова. Постоянно через каждое слово [у прокурора]: “воровской общак”, “воровские идеи”. [Вам понятно, в чем вас обвиняют?] Понятно, что я Майкл Джексон. [Вину признаете?] Нет, вину не признаю. Меня судят только со слов, никаких доказательств нет», — заявлял Хитрик. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
Хитрик — совладелец такси «Три пятерочки», гендиректор «Экспресса». Мужчину причисляли к группировке «Синие». А его имя более десяти лет связано с преступными событиями в Артемовском: судим за вымогательство (2016-й), причинение тяжкого вреда (2022-й) и целому ряду других статей УК РФ (многие погашены).