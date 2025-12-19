В Екатеринбурге решили судьбу «криминального короля», связанного с вором в законе

Подсудимый не согласился с обвинением. «Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Это же просто слова. Постоянно через каждое слово [у прокурора]: “воровской общак”, “воровские идеи”. [Вам понятно, в чем вас обвиняют?] Понятно, что я Майкл Джексон. [Вину признаете?] Нет, вину не признаю. Меня судят только со слов, никаких доказательств нет», — заявлял Хитрик. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.