«Вашингтон» Овечкина разгромил «Торонто», а победный гол забросил белорус Протас

Разгром гостей начался на 14-й минуте первого периода с гола белорусского форварда «Кэпиталз» Алексея Протаса, который расторопней всех оказался на пятачке соперника. В 34 матчах Алексей набрал 21 (11+10) очков. Кстати, в этом матче он получил еще два малых штрафа по две минуты.