«Вашингтон» Овечкина разгромил «Торонто», а победный гол забросил белорус Протас

Белорус Алексей Протас забросил победный гол в ворота «Торонто».

Источник: Комсомольская правда

В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Ливс» со счетом 4:0.

Разгром гостей начался на 14-й минуте первого периода с гола белорусского форварда «Кэпиталз» Алексея Протаса, который расторопней всех оказался на пятачке соперника. В 34 матчах Алексей набрал 21 (11+10) очков. Кстати, в этом матче он получил еще два малых штрафа по две минуты.

На 17-й минуте Джейкоб Чикран увеличил преимущество хозяев — 2:0. На втором отрезке матча голов забито не было. А в третьем периоде снова отличился Чикран, а победную точку поставил Джон Карлсон — 4:0.

Александр Овечкин не отличился заброшенными шайбами и голевыми передачами. Капитан «Вашингтона» не забил в шестом матче подряд. В турнирной таблице Восточной конференции «Кэпиталз» с 42 очками занимает второе место.

