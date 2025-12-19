Апельсины, лимоны и мандарины впервые продали в Беларуси необычным способом. Подробности БелТА обнародовали в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.
В БУТБ отметили, что по итогам очередных биржевых торгов плодоовощной продукции, для внутреннего рынка Беларуси была реализована крупная партия свежих цитрусовых: мандаринов, лимонов, апельсинов. Общий объем составил шесть тонн.
Покупателем крупной партии цитрусовых выступил один из белорусских производителей сахара в рамках развития биржевого направления своей закупочной деятельности.
Ранее в МАРТ сказали, сколько белорусских овощей продают в магазинах.
Тем временем МАРТ Беларуси заявил, что «индекс оливье» составил в 2025 году 11 рублей.
Кроме того, минимальный вес яблока в магазинах Беларуси должен составлять 90 граммов.