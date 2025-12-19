Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апельсины, лимоны и мандарины впервые продали в Беларуси необычным способом

Шесть тонн цитрусовых продали в Беларуси очень необычным способом.

Источник: Комсомольская правда

Апельсины, лимоны и мандарины впервые продали в Беларуси необычным способом. Подробности БелТА обнародовали в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

В БУТБ отметили, что по итогам очередных биржевых торгов плодоовощной продукции, для внутреннего рынка Беларуси была реализована крупная партия свежих цитрусовых: мандаринов, лимонов, апельсинов. Общий объем составил шесть тонн.

Покупателем крупной партии цитрусовых выступил один из белорусских производителей сахара в рамках развития биржевого направления своей закупочной деятельности.

Ранее в МАРТ сказали, сколько белорусских овощей продают в магазинах.

Тем временем МАРТ Беларуси заявил, что «индекс оливье» составил в 2025 году 11 рублей.

Кроме того, минимальный вес яблока в магазинах Беларуси должен составлять 90 граммов.