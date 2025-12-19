Суд изъял земли, дома и бизнес мелкого чиновника на Ставрополье почти на 3 млрд рублей

Позднее вид разрешенного использования земли изменили на индивидуальное жилищное строительство, а в 2020 году участок разделили на 518 наделов, часть которых была распродана. Кроме того, прокуратура выяснила, что за время службы бывший глава района на неподтвержденные доходы создал бизнес по аренде недвижимости общей площадью 5,5 тыс. кв. м, оформив часть объектов на супругу и детей.