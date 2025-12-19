Суд изъял земли, дома и бизнес мелкого чиновника на Ставрополье почти на 3 млрд рублей

Следствие установило, что в 2008—2013 годах экс-чиновник через доверенных лиц организовал незаконное отчуждение муниципальных земель. В регистрирующие органы были поданы фиктивные проекты межевания и поддельные документы о правах собственности на земли СПК «Родник». В результате в границах муниципального участка незаконно образовали массив площадью 56,1 гектара.
Позднее вид разрешенного использования земли изменили на индивидуальное жилищное строительство, а в 2020 году участок разделили на 518 наделов, часть которых была распродана. Кроме того, прокуратура выяснила, что за время службы бывший глава района на неподтвержденные доходы создал бизнес по аренде недвижимости общей площадью 5,5 тыс. кв. м, оформив часть объектов на супругу и детей.
Требования надзорного ведомства суд удовлетворил полностью. Решение в части обращения имущества в доход государства подлежит немедленному исполнению.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура намерена изъять имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева в пользу государства. Помимо Николаева и его сестры Виктории, в числе ответчиков фигурируют 16 аффилированных с ними юридических лиц. Расследование выявило, что экс-мэр Владивостока совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью, скрывая доходы через фиктивные фирмы и оформляя собственность на родственников и подставных лиц.
