Вынуждены экономить: Тысячи жителей Кишинева останутся без электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщил о плановых отключениях по следующим адресам:
Ботаника:
Дачия, 1, 999, Христо Ботева, 2a, 2/6, 999, Роз, 24 — с 08:50 до 13:00.
Белград, 19/1B, Бутукулуй, 2, 10, К. Брынкуш, 5, ⅚, 112−114, 124−142, 121−129, 131B, 133/2, 9999, Куза-Водэ, 2A, Львов, 61−65, 69, 73, 77, 77A, пер. 2 Львов, 5A, 61, 67−69, 73/1, 75, пер. 3 Львов, 56−58, пер. 4 Львов, 63−67, 71, 75, 79−83, пер. 5 Львов, 1−3, 11A, Прага, 51, 57−73, 77−79, 62−66, 70−72, 76−80, пер. Прага, 12−16, 20, 61A, пер. 2 Прага, 12−18, Сармизеджетуса, 16A, 999, София, 10, Загреб, 1−3, 2 — с 13:00 до 16:30.
Дачия, 67/1 — с 09:50 до 16:00.
Четатя Албэ, 55 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы:
Кодрилор, 999 — с 09:00 до 16:00.
Центр:
31 Августа, 1−11, 15, 2, 6−8, 10A, 12−20, пер. 31 Августа, 1−3, 9, 2−8, 14−18, 24−26, Кавказ, 1−13, 4−22, пер. 1 Кавказ, 2−4, 12−14, 16/3, 7, 9/2, 13−15, 19−23, Чуфля, 12, 999, И. Василенко, 2, 20−32, 36, Одесса, 4, пер. 1 Стежэрень, 1 — с 09:00 до 16:00.
